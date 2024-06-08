تفاصيل تطوير شارع الترعة المردومة في الإسكندرية بتكلفة 90 مليون جنيه

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، إشارة بدء تنفيذ مشروع رصف شارع الترعة المردومة بنطاق حي شرق، وذلك بعد معاناة أهالي المنطقة والتي دامت لسنوات.

وقال محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، إن شارع الترعة المردومة يُعد أحد أهم الشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية للطرق 2023/ 2024 بتكلفة تبلغ 90 مليون جنيه، حيث يُعد محور مروري هام، وشارع رئيسي يربط بين محور المحمودية وكوبري أبو سرحة بطول 2400 متر وعرض 30 مترا، ويخدم قطاع عريض من المواطنين.

محافظ الإسكندرية: «الترعة المردومة» من أهم الشوارع

والتقى المحافظ بالمواطنين واستمع إليهم، كما أثني على المشاركة والخدمة المجتمعية السباقة التي تقوم بها كافة الجهات المشاركة، من مديرية الطرق والنقل والحي بالتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا علي أن شارع الترعة المردومة يعد من أهم الشوارع التي تحتاج إلى رصف طبقًا لاحتياجات المواطنين بالمنطقة ورصفه يساعد على انفراجه كبيرة في حركة المرور في جميع الطرق المؤدية للمنطقة.

محافظ الإسكندرية يشدد على سرعة إنجاز المشروع

وشدد «الشريف» على المختصين بضرورة رصف الشارع واتمام الأعمال بأعلى كفاءة وطبقًا للمواصفات والقياسات التي تم وضعها، مطالبًا بإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن ، ليجد المواطن تطورًا ملموسًا.