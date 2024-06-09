39 مجزرا لذبح أضاحي العيد بالمجان في القاهرة الكبرى.. اعرف الأماكن

أتاحت محافظات القاهرة الكبرى، 39 مجزرا مجهزا بالكامل تحت إشراف مديريات الطب البيطري، لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك، منها 6 بالقاهرة، و21 مجزر، و12 مجزرا بالقليوبية حفاظا على البيئة.

أماكن مجازر ذبح الأضاحي مجانا في الجيزة

جاءت أماكن مجازر ذبح الأضاحي مجانا في الجيزة كالتالي:

- مجزر المنيب بشارع المدبح.

- مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق.

- مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.

- مجزر وردان في قرية وردان بمنشأة القناطر.

- مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.

- مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.

- مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية.

- مجزر ناهيا بالمريوطية.

- مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.

- مجزر الحوامدية بمنطقة السوق.

- مجزر سقارة بالبدرشين.

- مجزر الشوبك الغربي بالبدرشين.

- مجزر العياط.

- مجزر المتانيا بالعياط.

- مجزر الصف.

- مجزر أطفيح بشارع السوق.

- مجزر القبابات بأطفيح.

- مجزر البرمبل بأطفيح.

أماكن مجازر القاهرة

جاءت أماكن مجازر ذبح الأضاحي بالمجان في القاهرة كالتالي:

- المجزر الآلي.

ـ مجزر جيركو.

ـ مجزر السلام.

ـ مجزر الممتاز.

ـ مجزر طرة.

ـ مجزر حلوان.

أماكن مجازر ذبح الأضاحي بالقليوبية

- مجزر كفر سعد في بنها.

- مجزر كفر الجزار بطريق بنها.

- مجزر شبين القناطر بطريق شبين القناطر بقرية نوى.

- مجزر طوخ.

- مجزر قها.

- مجزر قليوب.

- مجزر القناطر طريق خط 13 بنها القناطر قرية شبرا شهاب.

- مجزر الخانكة.

- مجزر الخانكة 2 قرية القلج.

- مجزر كفر شكر شارع الجسر طريق امتداد الكورنيش.

- مجزر حي غرب شبرا الخيمة.

- مجزر العمار طريق خط 13 بنها القناطر.