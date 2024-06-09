39 مجزرا لذبح أضاحي العيد بالمجان في القاهرة الكبرى.. اعرف الأماكن
كتب:
سلامة عامر
05:15 ص | الأحد 09 يونيو 2024
مجازر ذبح الماشية ارشيفية
أتاحت محافظات القاهرة الكبرى، 39 مجزرا مجهزا بالكامل تحت إشراف مديريات الطب البيطري، لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك، منها 6 بالقاهرة، و21 مجزر، و12 مجزرا بالقليوبية حفاظا على البيئة.
أماكن مجازر ذبح الأضاحي مجانا في الجيزة
جاءت أماكن مجازر ذبح الأضاحي مجانا في الجيزة كالتالي:
- مجزر المنيب بشارع المدبح.
- مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق.
- مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.
- مجزر وردان في قرية وردان بمنشأة القناطر.
- مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.
- مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.
- مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية.
- مجزر ناهيا بالمريوطية.
- مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.
- مجزر الحوامدية بمنطقة السوق.
- مجزر سقارة بالبدرشين.
- مجزر الشوبك الغربي بالبدرشين.
- مجزر العياط.
- مجزر المتانيا بالعياط.
- مجزر الصف.
- مجزر أطفيح بشارع السوق.
- مجزر القبابات بأطفيح.
- مجزر البرمبل بأطفيح.
أماكن مجازر القاهرة
جاءت أماكن مجازر ذبح الأضاحي بالمجان في القاهرة كالتالي:
- المجزر الآلي.
ـ مجزر جيركو.
ـ مجزر السلام.
ـ مجزر الممتاز.
ـ مجزر طرة.
ـ مجزر حلوان.
أماكن مجازر ذبح الأضاحي بالقليوبية
- مجزر كفر سعد في بنها.
- مجزر كفر الجزار بطريق بنها.
- مجزر شبين القناطر بطريق شبين القناطر بقرية نوى.
- مجزر طوخ.
- مجزر قها.
- مجزر قليوب.
- مجزر القناطر طريق خط 13 بنها القناطر قرية شبرا شهاب.
- مجزر الخانكة.
- مجزر الخانكة 2 قرية القلج.
- مجزر كفر شكر شارع الجسر طريق امتداد الكورنيش.
- مجزر حي غرب شبرا الخيمة.
- مجزر العمار طريق خط 13 بنها القناطر.