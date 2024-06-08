6 أفلام تتجاوز مليون جنيه في السينمات خلال 24 ساعة

تواصل الأفلام المصرية المعروضة في السينمات تحقيق إيرادات على مدار الساعات الماضية، وحققت إيرادات عن أمس الجمعة بلغت مليونًا و152 ألف جنيه، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

تصدر فيلم السرب بطولة أحمد السقا قائمة الإيرادات خلال أسبوعه الخامس في دور العرض السينمائي، محققا إيرادات 465 ألف جنيه، أما في المركز الثاني جاء الفيلم الكوميدي فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد محققا 333 ألف جنيه، بينما تراجع فيلم شقو إلى المركز الثالث محقا 307 آلاف جنيه.

عالماشي يصعد إلى المركز الرابع في قائمة الإيرادات

وصعد فيلم عالماشي بطولة علي ربيع إلى المركز الرابع إلى قائمة الإيرادات؛ متفوقا على فيلمي «بنقدر ظروقك» الذي جاء في المركز الخامس بـ 14.6 ألف جنيه، وفي المركز السادس والأخير تاني تاني الذي يجمع في بطولته كلا من غادة عبد الرازق وأحمد آدم بالإضافة إلى بيومي فؤاد.