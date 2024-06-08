«وشك هينور» من أول استخدام.. بـ3 مكونات طبيعية فتحي بشرتك وحافظي على نضارتها

تعرض البشرة لأشعة الشمس يؤدي إلى تدهور نضارتها، وفقدان لونها الطبيعي، واكتساب لون أغمق من الدرجة المعتادة، ما يسبب إزعاج للكثيرين، ويدفعهم للبحث عن حلول للتفتيح، واستعادة النضارة، ومن أبرزها استخدام الماسكات الطبيعية.

وبحسب ما ذكرته الدكتورة روان فريد، استشارية الأمراض الجلدية، في تصريحات لـ«الوطن»، نقدم ماسك للوجه بمكونات طبيعية متوفرة في المنزل، يساعد على التخلص من تأثير الشمس على البشرة، وستلاحظين الفرق مع أول استعمال.

ماسك لتفتيح البشرة بعد تأثير الشمس

بحسب «روان»، هذا الماسك يعد من فئة المقشرات، لذلك لا يمكن استخدامه سوى مرة واحدة كل أسبوعين، ومن ثم يتم استخدام ماسكات أخرى تحتوي على مواد مرطبة طبيعية بشكل روتيني، حتى تظل البشرة في قمة نضارتها.

مكونات طبيعية لماسك الوجه

الطماطم

تدعم الطماطم صحة البشرة، وذلك بفضل المركبات الداخلية لها، إذ تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تساهم في تفتيح لون البشرة وتغذيتها، وبالتالي تساهم في التخلص من آثار الشمس السلبية عليها.

القهوة

أوضحت استشارية الأمراض الجلدية، أن القهوة من العناصر الطبيعية التي تحتاج إليها البشرة؛ إذ تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، والتي بدورها تعزز من قوة البشرة في مواجهة الشمس، وتساهم في الحفاظ على لون البشرة الطبيعي.

العسل

نتيجة احتواء العسل على بكتيريا حية نافعة، ومجموعة من الأحماض الأمينية، يُصنف كمساعد على تنظيف مسام البشرة، بالإضافة لترطيبها، كما يساهم في التقليل من الحروق الناتجة عن الشمس.

كيفية تطبيق الماسك

تصفى المياه الداخلية لنصف ثمرة من الطماطم، ومن ثم تخلط العصارة مع معلقة من القهوة، بالإضافة إلى معلقة من العسل، ويقلب جيدًا، وفي الخطوة الأخيرة يوضع على البشرة ويترك 20 دقيقة، ويغسل بماء فاترمع محاولة فركه.

نصائح للحماية من الشمس وتجنب الاسمرار

وجهت الدكتورة «روان» بعض الإرشادات التي تساهم بشكل كبير في حماية البشرة من تأثيرات الشمس السلبية، وهي كما يلي: