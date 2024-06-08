بالأسماء.. أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية ببني سويف

أعلنت منطقة بني سويف الأزهرية، بقيادة الدكتور أحمد السيد مكي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، أسماء أوائل الشهادة الابتدائية على مستوى المحافظة، عقب اعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الأول للعام الدراسي 2023- 2024.

أوائل الشهاده الابتدائية الأزهرية في بني سويف

ضمت قائمة الأوائل الشهادة الابتدائية «مبصرين» ندا أحمد محمد عويس، حصلت على المركز الأول بمجموع 892.75 بمعهد قمبش الحمراء الابتدائي 2، وجنى محمود ربيع، حصلت على المركز الثاني بمجموع درجات 889 بمعهد سمسطا الابتدائي، آلاء مؤنس حسين، المركز الثالث بمجموع 884 بمعهد العدوي النموذجي الابتدائي، وأحمد عماد سلامة شاكر، المركز الرابع بمجموع 883.75 بمعهد سمسطا الابتدائي.

أسماء أوائل الشهادة الابتدائية في المنطقة الأزهرية ببني سويف

فيما حصلت سندس أحمد عبدالواحد على المركز الخامس بمجموع 881.75 بمعهد الميمون الابتدائي، وأناء محمد حسن أحمد أبو المكارم على المركز السادس بمجموع 881.50 بمعهد العدوي النموذجي الابتدائي، وماجدة أشرف شحاتة على المركز السابع بمجموع 881.25 بمعهد باروط الابتدائي الأزهري في بني سويف، ورنا علاء أسعد على المركز الثامن بمجموع 879.79 بمعهد تلت الابتدائي، وتبارك أشرف عبدالستار على المركز التاسع بمجموع 877.50 بمعهد سمسطا الابتدائي، ومحمد على صلاح على المركز العاشر بمجموع 876.50 بمعهد ميانة الابتدائي.

وضمت قائمة الأوائل الشهادة الابتدائية «مكفوفين» محمود عمر محفوظ حاصل على المركز الأول بمجموع 571 بمعهد إهناسيا المدينة الابتدائي، واثنيات مصطفى سيد على المركز الثاني بمجموع 568 بمعهد إهناسيا المدينة الابتدائي، ومحمد أحمد إبراهيم على المركز الثالث بمجموع 518.50 بمعهد الشقر الابتدائي، وفارس صابر فاروق على المركز الرابع بمجموع 512 بمعهد افوه الابتدائي.

وحصل عبدالرحمن أحمد كمال على المركز الخامس بمجموع 498 بمعهد دشطوط الابتدائي، وآيه وليد محمد أبو النور على المركز السادس بمجموع 484 بمعهد الإمام على بصفط الشرقية الابتدائي، ومحمد أحمد محمد سيد على المركز السابع بمجموع 476.50 بمعهد اهوه الابتدائي، ومحمود نجم الدين على المركز الثامن بمجموع 454 بمعهد دلهانس الابتدائي.