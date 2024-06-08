وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل في مستشفى أبو كبير المركزي

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى أبوكبير المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، وتقييم مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، خاصة خلال فترة النوبتجية.

تواجد الأطباء الأخصائيين والاستشاريين بالعيادات

وبدأ وكيل وزارة الصحة زيارته بتفقد العيادات المسائية، وجرى التأكد من تواجد الأطباء الأخصائيين والاستشاريين بالعيادات، وناظر سجلات التردد عليها؛ إذ بلغ عدد المترددين 517 مريضا منذ صباح اليوم حتى وقت الزيارة.

كما تفقد قسم الكلى الصناعي، مطمئنا على انتظام سير العمل بوحدة كلى الأطفال الجديدة بالمستشفى، التي جرى تشغيلها تجريبيا منذ شهر تقريبا، بعد تجهيزها بعدد 5 ماكينات غسيل كلوي تعمل بنظام HDF، وجهاز «صدمات، وأشعة تليفزيونية، ورسم قلب»، وعدد 3 مونيتور، بتكلفة تقديرية أكثر من 5 ملايين جنيه، دعم من وزارة الصحة، وجزء بالتعاون مع المجتمع المدني، التي تعد الوحدة الأولى لكلى الأطفال بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، لخدمة أبنائنا وبناتنا الأطفال من مرضى الكلى بالمحافظة.

عدم وجود أي نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية

ومر الدكتور هشام مسعود، على قسم الاستقبال والطوارئ، وتابع تقديم الخدمة لحالات الحوادث، وتفقد الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، التي تعمل على مدار الـ24 ساعة، وتأكد من عدم وجود أي نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما تفقد بنك الدم التجميعي وقسم المعامل الجديد، والتجهيزات الموجودة بهذه الأماكن، والتي جرى افتتاحهما منذ عدة أشهر، برئاسة الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتجهيزهما بالتجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة للعمل، بتكلفة تقديرية بلغت 8.5 مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني.

متابعة إنشاء مبنى جديد للمستشفى المركزي

كما تابع «مسعود» الأعمال الجارية لإنشاء مبني جديد للمستشفى المركزي، على مساحة 4 آلاف مربع تقريبا، بتكلفة تقديرية 700 مليون جنيه، ويتضمن المبنى دور أرضي و5 أدوار علوية، بقدرة استيعابية 192 سريرا، وجرى دعمه من قبل وزارة الصحة والسكان.