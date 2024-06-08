محمود مسلم: مصر تفهم طبيعة المفاوض الإسرائيلي والفلسطيني

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن مصر هي المحور، فجغرافيا على الحدود مع فلسطين، وتاريخيا على دراية بالمفاوض الإسرائيلي سواء تركيبته أو ثقافته أو عقليته؛ إذ دخلت معه حرب واتفاقية سلام ونزاع قانوني في محكمة العدل الدولية على طابا.

مصر تدري بما يجرى في فلسطين

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء ببرنامج «بالورق والقلم»، المذاع على قناة ten، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر تدري بما يجرى في فلسطين، وبثقافة كل الفصائل الفلسطينية، وليست المرة الأولى التي تتدخل للتوفيق بين حماس وإسرائيل.

مزاعم سي إن إن عبث

وتابع: «مزاعم سي إن إن عبث وغير صحيح بدليل أن كل الأطراف عادت لمصر مرة أخرى لإجراء التفاوض، مصر تخوض هذا الدور وسط حملات شديدة سواء من الإخوان أو الإسرائيليين، فتارة تدعي أن مصر تهرب الأسلحة وتارة أخرى تمنع المساعدات عبر معبر رفح، لكن مصر ما زالت تؤدي دورها».