بعد استخدامه لأول مرة لراحة الحجاج.. ما هو الأسفلت المطاطي؟

راحة الحجاج وتحسين الخدمات المقدمة لهم والارتقاء بجودة حياتهم ويومهم خلال تأدية الشعائر، هو أكثر ما يسعى إليه الجميع في المملكة العربية السعودية، خاصة أنهم يسيرون لفترات طويلة، لذلك سيتم استخدام الإسفلت المطاطي المرن في ممرات المشاة بالمشاعر المقدسة.

معلومات عن الأسفلت المطاطي

وذكرت الهيئة العامة للطرق في السعودية، أهم المعلومات عن الأسفلت المطاطي المستخدم في مشاعر الحج للمرة الأولى:

- الأسفلت المطاطي صديق للبيئة، إذ يعتمد على فكرة إعادة التدوير للإطارات في الخلطات الأسفلتية المستخدمة.

- يسهم في الحد من تراكم نفايات الإطارات والحد من التلوث الناتج عن حرقها.

- تم استخدام الأسفلت المطاطي، بسبب صلابة الأسطح الإسفلتية والأرصفة العادية، التي تسبب ردود فعل قوية على كواحل وأقدام الحجاج، خصوصاً كبار السن الذين يشكلون 53 بالمئة من إجمالي الحجاج.

تخفيف الضغط على الأقدام والكاحل

- تقنية الأسفلت المطاطي تساعد في تخفيف الضغط على الكواحل والأقدام، وتعطي شعورًا بالراحة خلال المشي والركض.

- الأسفلت المطاطي له قدرة هائلة على امتصاص الضوضاء الناتجة عن الحركة المرورية.

- إطارات السيارات تتمسك بالطريق بشكل أفضل، مما يطغى الشعور بالأمان من عدم انحراف السيارة بشكل مفاجئ.

- التقليل من حوادث الطرق خصوصًا في الأوقات الممطرة.