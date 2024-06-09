فضل الدعاء في هذه الأيام المباركة.. لا يرده الله

أكد المركز العالمي للفتوى الإلكترونية أن الدعاء في هذه الأيام المباركة له فضل عظيم، لافتا إلى أن أيام عشر ذي الحجة أيام فاضلة أقسم الله بها فقال: {وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ} [الفجر: 1، 2]، وأخبرنا سيدنا رسول الله ﷺ عن فضل العمل الصالح فيها، فقال: «ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذه» -يعني عشر ذي الحجة- قالوا: ولا الجِهادُ؟ قالَ: «ولا الجِهادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخاطِرُ بنَفْسِه ومالِه، فلَمْ يَرْجِعْ بشَيءٍ». [أخرجه البخاري].

دعاء في هذه الأيام المباركة

وحول الدعاء في هذه الأيام المباركة، قال المركز العالمي للفتوى الإلكترونية، إن النبي الكريم قال فيها: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلاثٍ: إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا» قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ، قَالَ: «اللَّهُ أَكْثَرُ». [أخرجه أحمد].

الدعاء في العشر من ذي الحجة

وفي سياق الحديث عن الدعاء في هذه الأيام المباركة، أكد الأزهر أن شهر ذي الحجة شهر مبارك من أشهرِ الله الحُرُم، فيه يوم عرفة خير أيام الدنيا، وهو محل شعيرة عظيمة من أعظم شعائر الإسلام ألا وهي شعيرة الحج، وللعمل الصالح فيه فضل عظيم، موضحا أنه كان من هدي سيدنا رسول الله استقبال هلاله بالتضرع والدعاء.

وفي إطار الحديث عن الدعاء في هذه الأيام المباركة، أكد الأزهر أن شهر ذي الحجة يشتمل على أفضل الأيام؛ فالأيام العشرة الأولى أفضل أيام السنة، لاجتماع أمهات العبادات فيها، وهي: الصلاة، والصيام، والصدقة، والحج، ولا يأتي ذلك في غيرها من أيام السنة؛ فقد أقسم اللهُ تعالى بهذه الليالي فقال: {وَالفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ} [الفجر: 1، 2].