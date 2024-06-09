«المهندسين» تواصل توديع حجاجها.. الفوج الثالث يغادر إلى الأراضي المقدسة

واصلت النقابة العامة للمهندسين توديع حجاجها، إذ غادر الفوج الثالث من أفواج بعثة حجاج النقابة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، من مطار القاهرة الدولي، وضم الفوج 23 حاجا «الحج الاقتصادي للمهندسين وأسرهم».

وذكرت النقابة، في بيان لها، اليوم الأحد، أنها لم تدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات أمام ضيوف الرحمن وتذليل أي صعوبات قد يواجهونها، وحرصت على اتخاذ ما يلزم لتوفير سبل الراحة والتيسير على حجاجها وإنهاء كافة إجراءات السفر بكل يسر، وهو ما لاقى استحسان الجميع.

من جانبه، قال المهندس محمد سمك، أحد أعضاء الجمعية العمومية، الفائزين بقرعة الحج: «سعيد جدا بأداء فريضة الحج هذا العام من خلال النقابة، وشكرا للنقابة لمساعدتنا وتيسير الإجراءات، ولم نجد أي صعوبة في إنهاء إجراءات السفر».

كما أشاد المهندس مصطفى كامل، عضو الجمعية العمومية ، بحرص النقابة على تذليل العقبات أمام حجاجها، قائلا: «شكرا للنقابة للدور الذي تؤديه في سبيل تقديم أفضل خدمة لحجاجها، وتنظيم رحلات الحج بشكل ممتاز، وتوفير أفضل سبل الراحة للحجاج».

كما أضاف المهندس متولي محمد، أحد أعضاء الجمعية العمومية: «أحمد الله أن كتب لوالدي ووالدتي أداء فريضة الحج هذا العام مع النقابة، وأوجه للمسئولين بالنقابة الشكر على المجهودات المبذولة في إنهاء اجراءات والتي تمت بسلاسة ويسر، ولم نواجه أي مشاكل أو معوقات منذ بداية التقديم لأداء الفريضة».