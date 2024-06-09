الكنائس تقيم قداسات لدعم طلاب الثانوية العامة.. «اعرف قدر نفسك»

أقامت إيبارشيات الكرازة المرقسية قداسات وصلوات لطلاب الثانوية العامة، لبث الطمأنينة في نفوسهم مع اقتراب الامتحانات، حيث ترأس عدد من الأساقفة القداسات وأهدوا الطلاب هدايا تذكارية وصلوات.

قداسات الثانوية العامة في الكنائس

وترأس الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفرالشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة العامر بالبراري، قداسا لطلاب الثانوية العامة بمشاركة لفيف من الآباء الكهنة، وسط سعادة كبيرة من الطلاب، وذلك في كنيسة قبر بدير القديسة دميانة بالبراري.

وألقى الأب الأسقف عظة خلال القداس لتشجيع الطلاب، جاء فيها «عشان يكون في حياتك ثمر.. اعرف قدر نفسك».

إيبارشية دشنا تنظم قداسا للطلاب السبت المقبل

ونظمت خدمة المرحلة الثانوية للفتيان والفتيات بكنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بأطلس، قداس الثانوية العامة، بحضور عدد من المقبلين على امتحانات الثانوية العامة، وترأس القداس الإلهي أحد كهنة الكنيسة واللقاء الذي دار عقب القداس مباشرة، الأب القس متاؤس عياد راعي كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بأطلس.

ومن المقرر أن تنظم إيبارشية دشنا للأقباط الأرثوذكس قداسا لطلاب الثانوية العامة يوم السبت 15 يونيو، يترأسه الأنبا تكلا مطران الإيبارشية، ويقدم لهم نصائح خلال أيام الامتحانات.

وفي الشرقية، ترأس الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، صلاة القداس الإلهي لطلبة وطالبات الثانوية العامة بالإيبارشية بكاتدرائية السيدة العذراء وماريوحنا بالزقازيق، بحضور الآباء الكهنة القمص مقار أنيس والقمص يعقوب وليم والقس متياس يعقوب والقس تيموثاؤس كمال والقس داود نبيل والقس بيجول عبد الله والقس كاراس مكرم والقس بافلوس جمال والقس بشارة القمص لوقا والقس هيرمينا فايق والقس أرسانيوس مجدي وخورس الشمامسة بقيادة الأرشذياكون عادل عبد الملاك.

وحرص مئات طلاب وطالبات الإيبارشية على الحضور وطلب الصلاة، وأخذ صور تذكارية مع نيافة الأنبا تيموثاؤس.