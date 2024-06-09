طريقة عمل الآيس كريم بدون حليب.. «حضرية لأطفالك في دقائق»

طريقة عمل الآيس كريم بدون حليب من الحلويات الأقرب للأمهات، لأنها اقتصادية وسهلة التحضير، كما أنها من الوصفات الأساسية المقدمة خلال فصل الصيف، أملا في التخفيف من حدة ارتفاع درجات الحرارة، وضمان تقديمها دون إضافات أو مكسبات لون صناعية، تؤثر على صحة الأطفال، لذا نقدم طريقة عمل الآيس كريم بدون حليب على خطى الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل الآيس كريم بدون حليب

المقادير

نصف كوب من الكاكاو.

ملعقة من الفانيليا.

رشة من الملح.

نصف كوب من صوص الشوكولاتة.

تحضير طريقة عمل الآيس كريم بدون حليب

ابدأي أولى خطوات تحضير طريقة عمل الآيس كريم بدون حليب بخفق الفانيليا بالمضرب الكهربائي جيدًا حتى الحصول على قوام كريمي وناعم.

ضيفي رشة من الملح مع الفانيليا.

اضربيها مع بعضها مرة أخرى.

ضيفي الكاكاو.

ضعي كل المكونات في القالب المخصص لها.

ضعيها في الثلاجة لمدة 8 ساعات ثم قدميه لعائلتك.

كيف تصنع آيس كريم بدون حليب؟

المقادير

بياض بيض.

كوب سكر.

نصف كوب ماء.

ملعقة من عسل النحل.

رشة ملح صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كيلو من الفاكهة المثلجة.

طريقة تحضير الآيس كريم بدون حليب

حضري وعاء مناسب وضعي فيه الماء المثلج.

ضيفي السكر وملعقة كبيرة من عسل النحل.

ارفعي جميع المكونات من على النار.

احضري طبق أخر وضعي فيه بياض البيض ورشة من الملح.

ضيفي الفانيليا واخفقي جميع المكونات بطريقة جيدة.

ارفعي الكراميل من على النار وضعيه وهو ساخن على البيض.

ضعي الآيس كريم في بولات.

احضري الفاكهة على حسب الرغبة وزيني بها الآيس كريم.

ضعيه في الفريزر لمدة 4 ساعات وضعيه في أكواب مخصصة.

طريقة عمل الآيس كريم من غير لبن

المقادير

شرائح المانجو.

كمية من حبات المشمش.

شرائح من البطيخ.

جيلاتين بودرة.

كريم شانتيه.

ملح ليمون.

أسهل طريقة عمل الآيس كريم بدون حليب