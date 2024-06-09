ندوات ورسامة شمامسة.. نشاط مكثف بالكنيسة الأرثوذكسية

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نشاطا مكثفا، خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع الأسبوع الـ55 المقدس، والذي بدأ منذ الاحتفال بعيد القيامة المجيد يوم 5 مايو، وتستمر حتى يوم 23 يونيو الموافق عيد العنصرة، وينتهي بصوم الرسل في اليوم التالي الموافق الاثنين 24 يونيو.

وسلط المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الضوء على أبرز أنشطة إيبارشيات الكرازة المرقسية من مؤتمرات ورسامة شمامسة وكهنة جديد في الكنائس.

نشاط إيبارشيات الكرازة

ونظمت إيبارشية طهطا وجهينة، ندوة للآباء الكهنة والخدام والخادمات بالإيبارشية، في كنيسة القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بساحل طهطا، تحت عنوان «كيفية التعامل مع المخدومين، وما مقومات ومعوقات الاستماع الجيد؟»، بحضور الأنبا إشعياء مطران الإيبارشية، والأب الراهب القمص بطرس المحرقي.

كما صلى الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط ورئيس دير الشهيد الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط القداس الإلهي بالدير ذاته، أمس، ورسم نيافته عقب صلاة الصلح سبعة من كهنة الإيبارشية في رتبة القمصية، وهم الأب القمص ميخائيل سليمان، الأب القمص مكسيموس صالح، الأب القمص كريستوفر ناجي، الأب القمص غريغوريوس فنيار، الأب القمص أغناطيوس جمال، الأب القمص أنجيلوس حسني، الأب القمص أثناسيوس راضي، وهنأ الآباء الأنبا ثاؤفيلس عقب صلاة القداس بالعيد الخامس لسيامته أسقفًا للإيبارشية.

وصلى الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر وكومباوند جاردينيا القداس الالهي في كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بمدينة الشروق وبتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني، رسم نيافته عقب صلاة الصلح 42 شماسًا في رتبة إبصالتس، للخدمة بالكنيسة ذاتها.

شارك في صلوات القداس والرسامة الآباء كهنة الكنيسة وخورس الشمامسة وأسر الشمامسة الجدد وأعداد كبيرة من الشعب.