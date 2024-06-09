طريقة عمل البليلة القمح دون لبن في البيت.. فوائد صحية عديدة

البليلة هي أكلة تقليدية عريقة، تُزين موائدنا منذ القدم، وتعتبر من بين الأكلات المفضلة للكبار والصغار، ليس فقط بسبب مذاقها اللذيذ الذي يجذبنا إليها، بل أيضًا فوائدها الصحية المتعددة التي تجعلها كنزًا من العناصر الغذائية، إذ تعمل على تقوية جهاز المناعة، وتعزيز قوة كرات الدم البيضاء، ما يساعد في الحماية من الإصابة بالفيروسات، وهو ما يزيد البحث حول طريقة عمل البليلة القمح دون لبن.

طريقة عمل البليلة القمح دون لبن

وتوضح الشيف ساندرا مكاري عبر قناة «CBC سفرة»، طريقة عمل البليلة القمح دون لبن من خلال تحضير المكونات واتباع الخطوات الآتية:

مكونات عمل البليلة القمح

- 1 كوب قمح بليلة.

- 4 أكواب ماء.

- 1/2 ملعقة صغيرة ملح.

- 1/4 ملعقة صغيرة قرفة.

- 1/4 كوب سكر (اختياري).

- مكسرات أو جوز هند (اختياري).

طريقة تحضير البليلة القمح دون لبن

- اغسلي القمح جيدًا.

- ضعي القمح في قدر مع الماء والملح.

- اتركي المزيج على نار عالية حتى يغلي، ثم خففي النار واتركيه ينضج لمدة 30-40 دقيقة، أو حتى يصبح القمح طريًا.

- أضيفي القرفة والسكر (إذا رغبتِ) وقلبي جيدًا.

- ارفعي القدر عن النار واتركي البليلة تبرد قليلاً.

- وزعي البليلة في أطباق التقديم، وزينيها بالمكسرات أو جوز الهند (اختياري).

وتنصح الشيف «ساندرا» بنقع القمح في الماء لمدة 30 دقيقة قبل الطهي لتسريع عملية النضج، كما يمكنك إضافة المزيد من الماء أو السكر حسب الرغبة، وأيضًا بإمكانك إضافة نكهات أخرى مثل الفانيليا وتقديم البليلة باردة أو دافئة.

وحذّرت ساندرا مكاري من وضع البليلة القمح على نار عالية جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى احتراقه، مع التأكد من مراقبة البليلة أثناء الطهي، وإضافة الماء إذا لزم الأمر.

فوائد البليلة القمح دون لبن:

وبحسب موقع «daily medical»، تتنوع فوائد البليلة القمح دون لبن على النحو الآتي:

- غنية بالألياف: تساعد الألياف على تحسين الهضم والشعور بالشبع.

- غنية بالبروتين: يُعدّ القمح مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي، مما يجعلها وجبة مثالية للنباتيين.

- غنية بالفيتامينات والمعادن: تحتوي البليلة على فيتامينات ومعادن مهمة مثل الحديد والكالسيوم والفسفور.

- غنية بمضادات الأكسدة: تساعد مضادات الأكسدة على حماية الجسم من الجذور الحرة.

- سهلة الهضم: تعتبر البليلة طعامًا سهل الهضم، مما يجعلها مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.

- خالية من الكوليسترول: تُعدّ البليلة خالية من الكوليسترول الضار، مما يجعلها وجبة صحية للقلب.