مدارس تقبل من مجموع 170 بعد الشهادة الإعدادية 2024.. اعرفها

مع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2024، يهتم قطاع كبير من أولياء الأمور بمعرفة المدارس التي تقبل طلاب الشهادة الإعدادية الحاصلين على مجموع 170 درجة فيما أقل، للابتعاد عن ضغط الثانوية العامة.

ويوجد العديد من المدارس التي تقبل طلاب الشهادة الإعدادية الحاصلين على مجموع 170 فيما أقل بعد الشهادة الإعدادية 2024، وهي تعد الأعلى من حيث الإقبال عليها وفقاً لما هو معلن في السنوات الماضية، وهي كالتالي:

المدارس الفنية والمهنية

- المدارس الفنية التجارية، والتي تقبل من مجموع 140 وتقدم تخصصات متنوعة.

- المدارس الفنية الصناعية، والتي تقبل من مجموع 170 وتقدم تخصصات متنوعة.

- المدارس الفنية الزراعية، والتي تقبل من مجموع 155 وتقدم تخصصات متنوعة.

- المدارس الفندقية نظام الثلاث سنوات، والتي تقبل من مجموع 140 درجة.

- الفصول المهنية الملحقة بالمدارس الصناعية والتي تقبل من مجموع 165 درجة.

تنسيق مدارس الثانوية الفنية

وتُعلن كل محافظة على حدة، خلال أيام، تنسيق المدارس الثانوية الصناعية والزراعية والتجارية الفنية لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 - 2025.