«خارجية النواب»: العملية العسكرية في النصيرات جريمة جديدة للاحتلال الإسرائيلي

أكد النائب كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن العملية العسكرية للقوات الاسرائيلية، والتي استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة ضد المدنيين العزل في مخيم النصيرات تدل بشكل منقطع النظير على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ارتكبت كل الجرائم التى يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وهي جرائم الحرب، والإبادة، والجرائم ضد الانسانية، والتي أدت إلى استشهاد المئات من المدنيين ومثلهم من الجرحى والمصابين.

«درويش»: الحكومة الاسرائيلية تضم غلاة المتطرفين والمتشددين

وتابع كريم درويش، بأن الحكومة الاسرائيلية تضم غلاة المتطرفين والمتشددين والمرتعشين على مستقبلهم السياسي؛ فقد فقدت رشدها وعلى الدول التي مازالت تدعم تلك الحكومة أن تدرك ذلك، وأنها بدعمها لتلك الحكومة اللامسؤولة فإنها تدمغ ذاتها بهذا الوصف الذي لا يتسق مع المسؤولية الدولية للدول القائدة للنظام الدولي الراهن.

وأشار «درويش» إلى أن القضية الفلسيطنية منذ أشهر على رأس أولويات السياسات العالمية، وبات الضمير العالمى الحر مقتنعاً بعدالة القضية الفلسطينية وحل الدولتين ورغم الآلة الاعلامية الاسرائلية فإن الدماء الفلسطينية التى روت دماء القطاع واستهداف الصحفيين وموظفى الانوروا شاهدة على عدالة تلك القضية التاريخية .

واختتم درويش أن مصر تقود زخماً متعدد المسارات كقائد للسلام فى المنطقة مابين دورها فى عملية التفاوض لوقف دائم لاطلاق النار، واستمرار الدور السياسي والأمني في هذا الشأن، ناهيك عن المسار الثاني المتعلق بقيادة زخم مماثل في المحافل البرلمانية والأممية مع شقيقاتها من الدول العربية والدول المحبة للسلام.