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فيلم فاصل من اللحظات السعيدة يتصدر المركز الثاني في شباك التذاكر

كتب:

ضحى محمد
02:43 م | الأحد 09 يونيو 2024
فاصل من اللحظات السعيدة

فاصل من اللحظات السعيدة

احتل فيلم فاصل من اللحظات السعيدة، بطولة هنا الزاهد، وهشام ماجد، المركز الثاني في قائمة إيرادات شباك التذاكر بدور العرض. 

إيرادات فيلم فاصل من اللحظات السعيدة

وقال الموزع السينمائي، محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم فاصل من اللحظات السعيدة حقق أمس إيرادات بلغت 248 ألف جنيه في دور العرض .

أحداث فيلم فاصل من اللحظات السعيدة

تدور أحداث فيلم فاصل من اللحظات السعيدة في إطار كوميدي رومانسي، من خلال قصة زوجين يواجهان العديد من المشكلات في حياتهما الزوجية في حياة مليئة بالتعاسة، وتدفعهما الصدفة لبعض السعادة في فاصل من اللحظات السعيدة.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات السعيدة

يشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، وهشام ماجد، والطفل جان رامز، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم غادة إبراهيم وطه دسوقي، من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.