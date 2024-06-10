يحتفل بعيد ميلاده اليوم.. ماذا قال الفنان محمود عبد المغني عن أسرته؟

اشتهر بأدواره المميزة في الأعمال الفنية، سواء على شاشة السينما أو الدراما التليفزيونية، وتميز بأداء جميع الأدوار بمهارة عالية، تنوعت بين التراجيدي والكوميدي، إنه الفنان محمود عبد المغني، الذي ارتبط في أذهان المشاهدين بالأدوار ذات الثقل، ونبع نجاحه في حياته الفنية من حياته الأسرية، التي لها محبة كبية في قلبه، وهو ما نلقي الضوء عليه تزامنا مع ميلاده اليوم، الذي يوافق 10 يونيو من كل عام.

الفنان محمود عبد المغني

وُلد الفنان محمود عبد المغني في 10 يونيو عام 1979، ودرس في أكاديمية الفنون المسرحية، نظرا لحبه للفن منذ صغره، واختار أن تكون بدايته على خشبة المسرح لصقل موهبته، وكانت بدايته كوجه جديد على شاشة التليفزيون في مسلسل «ليالي الحلمية»، بعدما قدم العديد من المسرحيات أثناء تواجده على مسرح الجامعة، بحسب ما رواه في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، وفي سنة 2000 قدمه شريف عرفة في فيلم «عبود على الحدود» وكانت بداية انطلاقته الحقيقية التي عرفه الجمهور من خلالها.

علاقة محمود عبد المغني بزوجته

وتزوج الفنان محمود عبد المغني من مي مجدي، من خارج الوسط الفني، وأثمر هذا الزواج عن 3 أبناء، هم: مريم وعمر وعلي، وتغنى بهم في جميع المحافل، بأنهم عزوته وكل ما يملك في الحياة، وقال خلال اللقاء: «في أول الجواز كنا لسه بناخد على بعض في حاجات كتير، لكن الأمور استقريت كويس لما صاحبنا بعض، وبقيت بتكلم معاها وباخد رأيها وهو سر نجاحي».

ليروي تفاصيل زيجتهم أنها عندما رأيته على شاشة التليفزيون قالت لأبيها أنها ستتزوجه، وعلى الرغم من أنه كان خاطبًا في هذه الفترة إلا أن الأقدار خالفت كل هذا وتزوجا، وهو ما أكدته خلال استضافتها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»: «لقيت نفسي بقولها بصوت عالي هتجوزه، وأتعرفنا عن طريق الصدفة وأتجوزنا».

وتابع الفنان: «بدأنا نحب بعض، ونقرب في كل حاجة كأصحاب، وبعد ما خلفنا عملنا أوقات ليهم وأوقات لينا»، ليعبر على الرغم من اتفاقهما أنهما أصدقاء إلا أنها شديدة الغيرة، ووجه لها رسالة تحمل الكثير من الحب: «اتخلقت مواقف كتير بينا، وأنتِ دايما جمبي في كل حاجة، حتى لما بحس بالزعل لازم أراضيكي، مبحبش أكون حاد أبدا معاكي»، مشددا على أنه شخصية شديدة اللوم عندما يغضبها منه، وأنها في ترتيب أولياته رقم واحد قبل العمل.

محمود عبد المغني الأب

وبعدما أنجب محمود عبد المغني أصبح شديد الحب والارتباط بمنزله أكثر، وهو ما عبر عنه: «بقيت بعد التصوير بجري عشان أشوفهم وأقعد معاهم، ومريم أحلى حاجة حصلت بالنسبة لي في الدنيا، إحساس حلو إن فيه حاجة منك شايفها وبتعرف تتكلم وتتعامل معاها»، مؤكدا أنه الأب الحنون الضاحك الذي يحاول الاختلاف في تربية أبنائه دوما.

ويحرص الفنان محمود عبد المغني، بين الحين والآخر، على نشر صورة رفقة زوجته وأبنائه.