واقعة مروعة.. انفجار وعاء طهي في وجه سيدة خلال إعدادها الطعام

متعة كبيرة تجدها النساء في أثناء تواجدهن بالمطبخ وإعداد الأطعمة المحتلفة، إلا أن هذه المتعة في بعض الأحيان قد تتحول إلى حالة من الفزع، وهو ما حدث مع سيدة ثلاثينية من كاليفورنيا؛ فبينما تواصل إعداد الطعام، تفاجأت بحلة الطهي تنفجر في وجهها لتلحق بها عدة أضرار صحية، احتاجت معها لدخول المستشفى.. فماذا حدث؟.

انفجار وعاء زجاجي

قبل عدة شهور من الواقعة، اشترت إحدى العائلات بكاليفورنيا الوعاء الزجاجي، ظنًا أنه يتحمل النار المشتعلة لفترات طويلة وفقًا لتصميمه، إلا أن ما حدث مع ليزا بالنسيا، كان غير متوقع، إذ أصيبت بجروح خطيرة بعد انفجاره على سطح الموقد خلال طهيها الطعام، حسب ما نشرته صحيفة «نيويورك بوست».

صرخات مرتفعة، تدل على شدة الألم التي تعاني منه «ليزا» صاحبة الـ36 عامًا، بعد انفجار الوعاء الزجاجي بها، وأصابها بجروح جعلتها تُنقل إلى المستشفى لإجراء عمليات جراحية، وكانت البداية حينما أقدمت «ليزا» على رفع غطاء الوعاء، لينفجر قاعه دون سابق إنذار، ويتدفق السائل الموجود بداخله بقوة ويصيبها بجروح خطيرة في منطقة الجزء السفلي من الجسد «بطنها وساقيها».

عمليات جراحية ترميمية

نقلت ليزا بالنسيا إلى المستشفى، جراء الإصابة الخطيرة التي أصابتها واحتاجت إلى جراحة ترميمية بعد انفجار الوعاء المعيب وإهمال الشركة المصممة له، موضحة أنها تسعى للحصول على تعويضات غير محددة بعد انتهائها من إجراء العمليات الجراحية الترميمية للمناطق المصابة بجروح خطيرة.