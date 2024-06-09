علاء الزهيري رئيسا للجنة التدقيق الداخلي للاتحاد العام العربي للتأمين

استضاف الاتحاد المصري للتأمين، اليوم، اجتماع لجنة التدقيق الداخلي للاتحاد العام العربي للتأمين.

ويأتي اجتماع لجنة التدقيق الداخلي للاتحاد العام العربي للتأمين، على هامش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام العربي للتأمين والذي يعقد غدًا الاثنين باستضافة من سوق التأمين المصري.

أعضاء لجنة التدقيق الداخلي

وطبقا لقرار مجلس إدارة الاتحاد العام العربي للتأمين أثناء اجتماعه في سلطنة عمان فقد تم اختيار أعضاء لجنة التدقيق الداخلي للاتحاد العام العربي للتأمين وهم، علاء الزهيري، ممثل سوق التأمين المصري رئيسًا، الأسعد زروق، ممثل سوق التأمين التونسي عضوًا، وأسعد ميرزا، ممثل سوق التامين اللبناني عضوا.

اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام العربي

وناقشت اللجنة التقرير الذي أعده المدقق الداخلي للاتحاد العام العربي للتأمين والذي سيعرض ملخص له خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام العربي للتامين غداً بالقاهرة.