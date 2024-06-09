طريقة تحضير ساندوتش الآيس كريم في 10 دقائق.. مكونات سهلة وبسيطة

الآيس كريم من أكثر الحلويات التي تسعد قلوب الكبار والصغار، لذلك تلجأ ربات المنازل إلى صنعها باستمرار في البيت، إلا أن هناك حلويات أخرى تصنعها الأم لإدخال السعادة على قلوب أطفالها، وهو ساندوتش الآيس كريم الذي يستغرق تحضيره قرابة 10 دقائق، وبمكونات منزلية سهلة وبسيطة.

وتأتي مقادير عمل ساندوتش الآيس كريم، الذي لفت أنظار الجميع على وسائل التواصل الاجتماعي، حسب ما نشرته الشيف مروة إبراهيم عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»، التي تتكون من:

مقادير عمل ساندوتش الآيس كريم

- نصف كوب زبدة.

- نصف كوب سكر.

- بيضة واحدة.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- نصف ملعقة صغيرة ملح.

- نصف كوب دقيق.

- ربع كوب كاكاو.

وحشوة ساندوتش الآيس كريم، يمكن تحضيرها في المنزل أيضًا أو شرائها جاهزة بالنكهة المفضلة للأطفال، «حسب الرغبة».

ولتحضير ساندوتش الآيس كريم، يمكن إحضار وعاء متوسط الحجم، وخلط الزبدة والسكر بها حتى الحصول على مزيج كريمي، ثم إضافة البيض والفانيليا والملح مع الاستمرار في الخلط حتى تتداخل المكونات، ومن ثم إضافة الدقيق والكاكاو، وتقليبهم جيدًا للحصول على مزيج متجانس وكريمي «تشبه عجينة الكيكة».

تحضير ساندوتش الآيس كريم

بعد الانتهاء من خليط ساندوتش الآيس كريم، يمكن تسويته على الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ودهن صينية فرن بالقليل من الزبدة ثم تغليفها بورق الزبدة، وتوزيع الخليط عليها بالتساوي، وإدخالها إلى الفرن لحوالي 10 دقائق حتى تمام النضج، وبعد إخراجه يترك حتى يبرد.

يمكن تقطيع الخليط بعد أن يبرد إلى قطع متساوية، وتوزيع الأيس كريم على وجه قطعة، ثمّ ضعي قطعة ثانية على الوجه الآخر حتى تغطيها في شكل ساندوتش، واستمري هكذا حتى الانتهاء من الكمية، ثمّ ضعي السندويشات في صينية وغلفيها بورق نايلون، وأدخليها إلى الثلاجة لحوالي 4 ساعات على الأقل حتى تتجمد السندويشات وتقديمها للكبار والصغار، وسط سعادة عارمة من قبلهم.