كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن كل ما تريد معرفته عن مدارس النيل المصرية التابعة للوزارة، وهي عبارة عن نظام تعليمي لا يعتمد على الكتب الدراسية.

مدارس النيل المصرية

وبالنسبة لـ كل ما تريد معرفته عن مدارس النيل المصرية، تهدف إلى تقديم شكل تعليمي متميز وفق المعايير الدولية ليحصل طلاب المدارس على الشهادة المصرية الدولية التي تعادل الثانوية الإنجليزية.

شهادة مُعترف بها داخل وخارج مصر

ويحصل الطالب من خلالها على شهادة النيل الإعدادية الدولية في نهاية الصف التاسع وشهادة النيل الثانوية الدولية المعترف بها داخل وخارج مصر في نهاية الصف الثاني عشر.

وبالنسبة للمدارس التي تُطبق نظام النيل التعليمي عبارة عن 14 فرعًا على مستوى محافظات الجمهورية، فضلًا عن أنّ وحدة شهادة النيل الدولية هي الجهة المسؤولة عن منح تراخيص تطبيق النظام التعليمي الدولي.

وتُشرف الوحدة على تنفيذ المهام اللازمة لتحسين النظام التعليمي للشهادة النيل الدولية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات ومجالس المدارس الحكومية والخاصة، إضافة إلى الجهات الدولية.