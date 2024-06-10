موقع أمريكي: وزيران متطرفان يسيطران على نتنياهو بعد استقالة جانتس

ذكر موقع «أكسيوس» الأمريكي، أنه عقب استقالة الوزير الإسرائيلي بيني جانتس من حكومة الطوارئ، فإنّه سيهيمن على حكومة نتنياهو الوزيران المتطرفان بن غفير وسموتريتش اللذان سيزيدان الضغط على رئيس الوزراء؛ لاتخاذ نهج أكثر تشددًا تجاه الحرب في غزة.

وأوضح الموقع أنّ بن غفير وسموتريتش سيعملان على اتخاذ خطوات ضد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتصعيد الهجمات ضد حزب الله في لبنان.

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم لأكثر من 245 يومًا على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 36 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.