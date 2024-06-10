الكليات المتاحة لطلاب دبلوم تجارة 2024.. اعرف المؤهلات المطلوبة

حدد موقع التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا الكليات المتاحة لطلاب دبلوم تجارة 2024، وفقا للأماكن بالكليات المتاحة لدبلوم تجارة في كل الجامعات المصرية، وفقًا القواعد وكذلك الضوابط التي أقرها «الأعلى للجامعات الحكومية».

المؤهلات التي تقبل بالكليات والمعاهد

وأوضح موقع التنسيق المؤهلات التي تقبل بالكليات والمعاهد وهي كالتالي:

- دبلوم المدارس الثانوية التجارية نظام مطور شعب(الإدارة - الشئون القانونية – التسويق وسوق المال - تأمينات تجارية).

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج شعب (مهنة مساعد فني إداري – مهنة خدمات النقل الدولي – مهنة سكرتارية طبية- مهنة فني عمليات مخازن (اللوجستيات).

الكليات المتاحة لطلاب دبلوم تجارة 2024

وترصد «الوطن» فى اطار دورها الخدمي، الكليات المتاحة لطلاب دبلوم تجارة 2024، وفقا لما أتاحه موقع التنسيق كالتالي:

- التجارة (انتظام – انتساب موجه)

جامعات (القاهرة - الإسكندرية - عين شمس – أسيوط - طنطا – المنصورة- حلوان - الزقازيق- المنوفية - قناة السويس - جنوب الوادي - بني سويف - بنها – سوهاج - كفر الشيخ - دمنهور- دمياط – السويس - بورسعيد - أسوان - مدينة السادات - العريش).

- كلية التكنولوجيا والتنمية (شعبة علوم إدارية ومالية)

جامعة الزقازيق.

كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات

جامعة بورسعيد.

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق

جامعة حلوان.

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم(تعليم تبادلي)بكلية السياحة والفنادق

جامعة الإسكندرية

وأوضح موقع التنسيق أنه يتم القبول بكليات (التربية) من جميع الشعب وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي بجامعات (حلوان، سوهاج، طنطا، كفر الشيخ، مدينة السادات).

- يتمّ القبول بالمعاهد الفنية الصحية شعب التسجيل الطبي والإحصاء يتم وفقاً لقواعد القبول الجغرافي (مدة الدراسة بها سنتان) ومن الحاصلين علي الثانوية التجارية من تخصصات (الإدارة – التسويق وسوق المال).

- القبول بالكليات التكنولوجية (المعاهد الفنية التجارية المتوسطة) التابعة لوزارة التعليم العالي مدة الدراسة بها سنتان.