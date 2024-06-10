وزير الإسكان يشدد على ضرورة الحفاظ على معدلات تنفيذ مشروعات الصرف في الريف

أكّد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة الحفاظ على معدلات الأداء العالية التي تمّ تحقيقها في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية، وذلك خلال متابعته موقف تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة.

وشدد أهمية استمرار العمل بنفس الأداء في المرحلة الثانية من البرنامج، والتي تستهدف خدمة أكثر من 178 ألف وحدة سكنية جديدة، مشيرًا إلى أنَّ البرنامج حقق نجاحاً هائلاً في مرحلته الأولى، إذ تمّ تنفيذ مشروعات صرف صحي متكامل لخدمة أكثر من 167 ألف وحدة سكنية في 124 منطقة ريفية بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة.

كما تضمنت المرحلة الأولى إنشاء 11 محطة معالجة صرف صحي جديدة، بالإضافة إلى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى المجاورة لقرى المشروع.

وأوضح سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان أنَّ البرنامج ساهم أيضاً في رفع قدرات العاملين في شركات مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استدامتها.

وأشاد ممثلو البنك الدولي والبنك الأسيوي بالتزام مصر بتحقيق مستهدفات البرنامج، وفقاً للمواعيد المتفق عليها.

يُعدّ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حالياً في مصر، إذ يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الريفية، وتعزيز التنمية المستدامة.