خبير علاقات دولية: المستوطنون يواصلون هجومهم ضد الفلسطينيين

قال الدكتور أشرف عكة، خبير العلاقات الدولية، إن مخيم الفارعة يشهد اقتحامات الآن، بالإضافة إلى أنه يوجد هجمة استيطانية متواصلة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، موضحا أن يوجد حصار مالي واقتصادي خانق، لافتا إلى أنّه جرى حرق العديد من المنازل في قرى جنوب وشمال نابلس، وغيرها من المناطق الفلسطينية واعتداءات يومية واسعة.

اعتداءات يومية واسعة ضد الفلسطينيين

وأضاف «عكة»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «تغطية خاصة»، المذاع على «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية ندى رضا، أن هذه الإعتداءات عشوائية عمليا من أجل تكريس الرغبة الحقيقية في تعزيز برنامج اليمين في إطار ذلك الائتلاف الذي يشكله نتنياهو قبل أكثر من عامين.

الهجمة في الضفة الغربية متواصلة

وأكد خبير العلاقات الدولية، أنّ الهجمة في الضفة الغربية متواصلة في أشكال الحصار السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية، موضحًا أن الحكومة الإسرائيلية تحاول إضعاف السلطة الفلسطينية وقبتتها الأمنية على بعض المناطق التي تسيطر فيها وخاصتنا في المدن الرئيسية التي تؤثر بالضرورة على قدرة الأمن الفلسطينية التي من أداء وجباتها.