مصاريف المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات في 6 أكتوبر والأوراق المطلوبة

تستعد الكليات والمعاهد لاستقبال الطلاب الذين يرغبون الالتحاق بها، تزامنًا مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، ومن بين ذلك المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات 6 أكتوبر، ومن المقرر أن يتمّ إعلان مصروفات الالتحاق به خلال أيام.

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات

وبالنسبة للشهادات المؤهلة للالتحاق بالمعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات، هي الثانوية العامة شعبة «علمي رياضة» والثانوية الأزهرية «علمي».

تنسيق المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات

ويتمّ التعامل من خلال مكاتب التنسيق، ويختلف التنسيق من عام لآخر وفقًا لما يحدده المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات، والحد الأدنى ومدى أحقية الطالب في القبول بالمعهد من عدمه.

الأوراق المطلوبة للتقديم المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات

1- شهادة أصل الثانوية العامة + صورة منها.

2- أصل شهادة الميلاد.

3- 8 صور شخصية.

4- نموذج 2 جند «من مديرية الأمن» للطلاب الذكور.

5- نموذج 6 جند من القسم التابع له لمن بلغ 19 عامًا.

6- صورة بطاقة الطالب + صورة بطاقة ولى الأمر.

7- إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون لإثبات عنوان الطالب.

8- بطاقة الترشيح المرشح بها الطالب على المعهد.

مصاريف المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات

وبالنسبة لمصاريف المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات وفقًا للعام الماضي 2023 جاءت كالآتي:

- مصاريف علوم حاسب: المصروفات الدراسية 1118، بالإضافة إلى 339 جنيهًا، ليصبح إجمالي المصروفات الدراسية 11457.

- مصاريف نظم المعلومات: المصروفات الدراسية 1118، بالإضافة إلى 339 جنيهًا، ليصبح إجمالي المصروفات الدراسية 11457.