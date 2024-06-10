«تعليم كفر الشيخ»: لا شكاوى في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عدم رصد أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2024، بعد أداء الامتحانات في مادتي التربية الدينية، والتربية الوطنية.

«عبدالله»: لا شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّه تابع أداء 25 ألفاً و557 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، والطلاب المكفوفين، والطلاب بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، امتحانات الثانوية العامة 2024 في أولى أيامها، من داخل غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، دون رصد أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور.

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024

وأنهت محافظة كفر الشيخ، في وقت سابق، استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، التي بدأت اليوم الاثنين 10 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو المقبل، على مستوى الجمهورية، حيث جرى تجهيز 76 لجنة رئيسية لاستقبال 25 ألفاً و557 طالب وطالبة بالثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، والطلاب المكفوفين، والطلاب بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.