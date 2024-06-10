مصاريف المعهد العالي للسياحة والفنادق 6 أكتوبر.. اعرف التخصصات الموجودة
كتب:
محمد عيسى
02:19 م | الإثنين 10 يونيو 2024
أرشيفية
يرغب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، من الالتحاق بالمعهد العالي للسياحة والفنادق 6 أكتوبر، لذا يتطلعون إلى معرفة المصروفات، والأوارق المطلوبة.
وتتنوع التخصصات الدراسة في المعهد العالي للسياحة والفنادق 6 أكتوبر لطلاب الفرقة الأولى، وتأتي المصاريف، وفقا لما يلي:
تخصص إرشاد سياحي: 7 آلاف و634 جنيها، تسدد على قسطين الأول: 7 آلاف و314 جنيها، والثاني: 320 جنيها.
تخصص دراسات سياحية: 7 آلاف و634 جنيها، تسدد على قسطين الأول: 7 آلاف و314 جنيها، والثاني: 320 جنيها.
تخصص دراسات فندقية: 7 آلاف و634 جنيها، تسدد على قسطين الأول: 7 آلاف و314 جنيها، والثاني: 320 جنيها.
الأوراق المطلوبة للتقديم
1- أصل الثانوية + صورة منها.
2- أصل شهادة الميلاد.
3- 8 صور شخصية.
4- نموذج 2 جند للطلاب الذكور.
5- نموذج 6 جند من القسم التابع له، لمن بلغ 19عاما.
6- صورة بطاقة الطالب + صورة بطاقة ولي الأمر.
7- إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون لإثبات عنوان الطالب.
8- بطاقة ترشيح الطالب على المعهد.