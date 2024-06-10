مصاريف المعهد العالي للسياحة والفنادق 6 أكتوبر.. اعرف التخصصات الموجودة

يرغب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، من الالتحاق بالمعهد العالي للسياحة والفنادق 6 أكتوبر، لذا يتطلعون إلى معرفة المصروفات، والأوارق المطلوبة.

وتتنوع التخصصات الدراسة في المعهد العالي للسياحة والفنادق 6 أكتوبر لطلاب الفرقة الأولى، وتأتي المصاريف، وفقا لما يلي:

تخصص إرشاد سياحي: 7 آلاف و634 جنيها، تسدد على قسطين الأول: 7 آلاف و314 جنيها، والثاني: 320 جنيها.

تخصص دراسات سياحية: 7 آلاف و634 جنيها، تسدد على قسطين الأول: 7 آلاف و314 جنيها، والثاني: 320 جنيها.

تخصص دراسات فندقية: 7 آلاف و634 جنيها، تسدد على قسطين الأول: 7 آلاف و314 جنيها، والثاني: 320 جنيها.

الأوراق المطلوبة للتقديم

1- أصل الثانوية + صورة منها.

2- أصل شهادة الميلاد.

3- 8 صور شخصية.

4- نموذج 2 جند للطلاب الذكور.

5- نموذج 6 جند من القسم التابع له، لمن بلغ 19عاما.

6- صورة بطاقة الطالب + صورة بطاقة ولي الأمر.

7- إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون لإثبات عنوان الطالب.

8- بطاقة ترشيح الطالب على المعهد.