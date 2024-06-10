الكليات المتاحة لدبلوم المعاهد الفنية للسياحة والفنادق.. اعرف المؤهلات

أعلن موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا الكليات المتاحة لدبلوم المعاهد الفنية للسياحة والفنادق تزامنًا مع استمرار امتحانات العملي لطلاب الدبلومات الفنية، وذلك وفقًا للقواعد وكذلك الضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

المؤهلات المطلوبة في الكليات والمعاهد

وأشار موقع التنسيق إلى الكليات المتاحة لدبلوم المعاهد الفنية للسياحة والفنادق، موضحًا أنَّ المؤهلات المطلوبة في الكليات والمعاهد من دبلوم المعاهد الفنية للسياحة والفنادق تتمثل فيما يلي:

- دبلوم المعاهد الفنية للسياحة والفنادق.

- دبلوم المعاهد الخاصة المتوسطة التابعة لوزارة السياحة (إيجوث).

- دبلوم الفندقة البحرية من أكاديمية النقل البحري.

- دبلوم المدارس الفنية المتقدمة للشئون الفندقية نظام الخمس سنوات.

ويتمّ ترشيح حملة هذه الشهادات على أساس النسبة المئوية الحاصل عليها الطالب بالشهادة.

وأشار موقع التنسيق إلى أنَّه يتمّ القبول بالكليات الجامعية (القبول بالفرقة الأولى) بشرط اجتياز اختبارات القدرات التي تعقد قبل الترشيح إلى الكليات التالية:

1- كليات السياحة والفنادق

- السياحة والفنادق بجامعات حلوان – الإسكندرية- الفيوم - المنيا - المنصورة – بني سويف - الإسماعيلية - السادات – الأقصر - مطروح).

- برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.

- برنامج إدارة وتشغيل المطاعم (تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية.

كليات التربية النوعية

- كلية التربية النوعية (شعبة اقتصاد منزلي) جامعة طنطا.

- التربية النوعية بقنا (اقتصاد منزلي) جنوب الوادي.