يأمل العديد من الطلاب استكمال المرحلة التعليمية بعد الإعدادية في معاهد توفر فرص عمل، وتكون بديلة للثانوية العامة إذ إن هناك قائمة أفضل مدارس بعد الإعدادية 2024.. تضمن التوظيف بعد التخرج، من ضمنهم مدارس التمريض، والمصرية للتلمذة، والسكك الحديدية، ومدارس مياه الشرب، ومدارس الهيئة للتصنيع، في مختلف المحافظات.

أفضل مدارس بعد الإعدادية 2024.. تضمن التوظيف بعد التخرج

تقدم «الوطن» أفضل مدارس بعد الإعدادية 2024 وتضمن التوظيف بعد التخرج كالآتي:

- مدرسة المصرية للتلمذة

أوضحت رحاب أحمد عبد الرازق مسؤول العلاقات العامة بمدرسة المصرية بالدقهلية لـ«الوطن»، أن المدرسة قادرة علي توفير فرص عمل للطلاب بعد التخرج، في مختلف المجالات، سواء صيانة التكيفات، أو فني معامل، أو تصاميم، أو غيرها من المجالات.

مدارس التمريض

أوضح الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية لـ«الوطن»، أن مدارس التمريض تعتبر من أفضل المدارس كبدائل للثانوية العامة، إذ تضمن فُرص عمل ثابتة للخريج في المستشفيات الحكومية بعد التخرج.

مدارس المياه

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن المدارس الخاصة بها توجد في العديد من المحافظات، وتعتمد على التوزيع الجغرافي، وتُوفر للطلاب فُرص عمل بالشركة بعد التخرج، إذ توجد في المنوفية، والغربية والدقهلية، وأسيوط وبني سويف، والقاهرة الكبرى.

مدارس السكة الحديد

تعمل مدارس السكة الحديد على توفير مناهج متطورة لتخريج طلبة مٌؤهلين لسوق العمل، وتوفير فرص عمل بعد التخرج.

- مدارس الهيئة العربية للتصنيع: وهي مدارس بنظام التعليم المزدوج نظري وعلمي في مجالات الإلكترونيات والكهرباء، ويحصل الطلاب على مكافآت شهرية، وتعمل على توفير فرص عمل للخريجين.