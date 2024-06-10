إصابة 3 ملاحظين بحالات مرضية وتحرير محضر غش لطالب في الشرقية

تلقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تقريراً من غرفة العمليات المركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، يتعلق بسير امتحانات اليوم الأول لشهادة الثانوية العامة.

إصابة 3 ملاحظين بحالات مرضية

وبحسب التقرير، أصيب الملاحظ «ر.م.أ» بلجنة مدرسة الحرية الابتدائية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية بأزمة قلبية، ونُقل لمستشفي الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

كما أصيب الملاحظ «أ.ع.م» بلجنة مدرسة طلعت حرب الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية بارتفاع في ضغط الدم، ونُقل لمستشفى منيا القمح المركزي لتلقي العلاج.

وأشار التقرير إلى إصابة الملاحظة «ع.أ.ع» بلجنة مجمع الصيادين التعلمي، التابع لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، بهبوط حاد بالدورة الدموية، ونُقلت إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تحرير محضر غش لطالب

وأوضح التقرير ضبط الطالب «ز.أ.أ»، المقيد بمدرسة الشهيد تامر السيد حسني، التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية، أثناء قيامه بالغش عن طريق الهاتف المحمول، وتم ضبطه عن طريق الملاحظين وحُرر محضر إثبات حالة بالواقعة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.