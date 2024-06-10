مصاريف المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالتجمع الخامس

أتاح المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالتجمع الخامس، قوبل الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية بقسميها علمي وأدبي أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلوم المدارس الثانوية التجارية نظام 3 سنوات، وبالنسبة لدبلوم المدارس الثانوية التجارية نظام 5 سنوات، يُقبل طلاب الفرقة الثانية.

المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالتجمع الخامس

ويستقبل المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية عبر موقعة الإلكتروني، الطلاب عن طريقي التنسيق الإلكتروني والتحويل، وفيما يلي الأوراق المطلوبة للتقديم:

الأوراق المطلوبة للتقديم في المعهد

1- أصل شهادة الثانوية العامة + صورة منها.

2- أصل شهادة الميلاد.

3- 8 صور شخصية.

4- نموذج 2 جند «من مديرية الأمن» للطلاب الذكور.

5- نموذج 6 جند من القسم التابع له لمن بلغ 19 عامًا.

6- صورة بطاقة الطالب + صورة بطاقة ولي الأمر.

7- إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون لإثبات عنوان الطالب.

8- بطاقة الترشيح المرشح بها الطالب على المعهد.

مصاريف المعهد العالي

تبلغ مصاريف ال​​​​​​​معهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالتجمع الخامس، كالتالي:

- قسم «إدارة الأعمال»: 8289 جنيهًا مصريًا.

- قسم «محاسبة»: 8289 جنيهًا مصريًا.