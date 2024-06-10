مدربة مهارات حياتية لـ«الطلاب»: الثانوية العامة ليست نهاية المطاف

قالت نرمين البحيري مدربة المهارات الحياتية، إن إحساس التوتر والخوف الذي ينتاب طلاب الثانوية العامة وذويهم، طبيعي، مشددة على ضرورة التفرقة بين وعي الطالب ووعي ولي الأمر، ويجب تفهم خوف وتوتر الطلاب لأن قدراتهم في الحياة ما زالت ضئيلة، على عكس ولي الأمر الذي ينظر للحياة بشكل مختلف، ويدرك أن الثانوية العامة بداية الرحلة، وليست الفرصة الأخيرة.

امتحانات الثانوية العامة

أشارت «البحيري»، خلال لقائها مع الإعلاميتين نهى عبدالعزيز وسالي شاهين، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن مع إدراك الأب والأم أن امتحانات الثانوية العامة محطة في الحياة وليست نهايتها في هذه الوقت، ينخفض مستوى التوتر والخوف، ويمكن أولياء الأمور من احتواء أولاده من الطلاب في امتحانات الثانوية العامة، وانتظار النتيجة أو بعد ظهورها سواء كانت مرضية أو غير مرضية.

وأوضحت أن البعض يعتقد أن مرحلة الجامعة نهاية المطاف، لكن الوضع أصبح مختلف الآن بشأن التعليم وفرص العمل، والوظائف أصبحت عديدة ومختلفة وفي العديد من المجالات، منوهة بضرورة أن تكون عقلية أولياء الأمور منفتحة على الأمور، لتيسر على الطلاب بشكل كبير.