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بسبب مبارة المنتخب.. تأجيل العرض الخاص لفيلم أهل الكهف لمدة ساعتين

كتب:

أحمد عبد الرحمن
05:43 م | الإثنين 10 يونيو 2024
فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف

قرر المنتج محمد الرشيدي، تأجيل العرض الخاص لفيلم أهل الكهف، بسبب مبارة منتخب مصر اليوم أمام غينيا بيساو، التي ستقام في تمام الساعة السابعة مساء.

تأجيل عرض فيلم أهل الكهف

وكتب محمد الرشيدي، عبر خاصية «ستوري»، عبر صفحته الشخصية على منصة التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «مساء الخير، رجاء العلم بأنه بسبب مبارة مصر اليوم، جرى تأخير موعد العرض الخاص لفيلم أهل الكهف، ليكون عرض الفيلم النهاردة الساعة 11مساء، بدلا من 9 مساء، خالص الشكر».

تفاصيل فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف، تدور أحداثه في إطار خيالي، بين 3 من البشر يستيقظون من نومهم بعد 3 قرون، فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.

ويشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم خالد النبوي، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وبيومي فؤاد، وريم مصطفى، ومحمود حميدة، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عيد، وأحمد وفيق، وفتحي عبد الوهاب، وهاجر أحمد.

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