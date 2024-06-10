خبير اقتصادي يكشف أسباب انخفاض معدل التضخم الشهري في مصر

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن معدل التضخم يتراجع للشهر الثالث على التوالي، موضحا أن هذا الانخفاض نتيجة انخفاض الأسعار الخاصة بالأغذية والمشروبات.

انخفاض معدل التضخم يعني انخفاض معدلات زيادة الأسعار

وأضاف «السيد»، عبر تطبيق «زوم»، ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «دي إم سي»، من تقديم الإعلامية شيرين عفت، أن انخفاض معدل التضخم يعني انخفاض معدلات زيادة الأسعار، موضحا أن هناك سياسات من البنك المركزي، تبعها زيادة سعر الفائدة، وبعض الإجراءات مثل سحب السيولة من السوق، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك انخفاض معدلات التضخم ووصولها للمستهدف، والتي تتمثل بين 7% كحد أدني و9% كحد أقصى.

وأشار إلى أن البنك المركزي ناجح حتى الآن، في اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى تراجع معدل التضخم بشكل جيد، بانخفاض حوالي 7% خلال شهرين، منذ مارس حتى مايو، موضحا أن هذا الانخفاض سيستمر نتيجة أن السيولة الدولارية التي ستأتي إلى الدولة المصرية.