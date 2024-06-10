كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي عن مصاريف المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالقاهرة الجديدة وفقا للتنسيق العام الدراسي 2023 - 2024 بلغت للفرقة الأولى بقسم اللغات أقسام اللغة الإنجليزية - اللغة الصينية - اللغة الألمانية 8348 جنيها.

الأوراق المطلوبة للتقديم المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالقاهرة الجديدة

وحدد المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالقاهرة الجديدة الأوراق المطلوبة للتقديم من الطلاب للراغبين في الالتحاق بالفرقة الأولى للعام الدراسي 2024 - 2025 كالتالي -استمارة النجاح سواء في الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة وصورة منها.

-شهادة الميلاد حديثة وصورة منها.

-بطاقة الترشيح والتي تثبت الالتحاق بالمعهد، وهي غير مطلوبة من الطلاب الحاصلين على مؤهلات سابقة.

- 6 صور شخصية حديثة للطالب المتقدم.

-صورة من البطاقة الرقم القومي الخاصة بالطالب.

-نموذج 2 و6 جند بالنسبة للذكور.

-يجب ألا يزيد عمر الطالب مع بداية العام الدراسي المقبل عن 19 عامًا.

- إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون لإثبات عنوان الطالب.

- بطاقة الترشيح المرشح بها الطالب على المعهد.

- يتم التعامل من خلال مكاتب التنسيق.

شهادات الالتحاق بالمعهد العالي للغات

- شهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم.

- شهادة الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات.

- شهادة الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات.

- ما يعادل شهادة الثانوية العامة بالنسبة للطلاب الوافدين والأجانب.

الأوراق المطلوبة للطالب الراغب في التحويل للمعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالقاهرة الجديدة

الطالب الذي يرغب في الالتحاق بالمعهد عن طريق التحويل يجب أن يتقدم بأوراقه إلى إدارة القبول والتسجيل بالمعهد.

الأوراق المطلوبة للطالب الراغب في التحويل

- بيان حالة بالتسلسل الدراسي من المعهد أو الكلية المراد التحويل منها.

- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.