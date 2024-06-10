أماكن البعثة الطبية في مكة والمدينة.. 19 عيادة للحجاج المصريين

كشفت وزارة الصحة والسكان، أماكن عيادات الفنادق الخاصة بالبعثة الطبية المصرية خلال فترة الحج، إذ تُوفّر الوزارة عيادات طبية في العديد من الفنادق بمكة المكرمة والمدينة النبوية المنورة، لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للحجاج المصريين هناك.

أماكن عيادات الفنادق في مكة المكرمة

تأتي أماكن عيادات الفنادق في مكة المكرمة كالتالي:

فندق رحاب الملتقى

فندق جواهر البيت

فندق الماسة بدر

فندق الماسة جراند

فندق الماسة دار الفائزين

فندق نزيل المشاعر

فندق المنارة

فندق درة الصلاح

فندق الرايا مبارك

فندق الأندلسية

فندق فوكو

فندق إعمار جراند

فندق العزازية

فندق شرفة الطلائع

فندق الصفوة

فندق النزهة

أماكن عيادات الفنادق في المدينة المنورة

في المدينة المنورة تأتي أماكن العيادات كالتالي:

فندق أوديست.

فندق المختار.

فندق دار النعيم.

مميزات عيادات الفنادق التي توفرها وزارة الصحة للحجاج المصريين