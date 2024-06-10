مصاريف المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية 2024.. اعرف شروط التقديم

مع انطلاق ماراثون امتحانات الشهادات الثانوية، يبدأ كثير من الطلاب في التخطيط لمستقبلهم واختيار الكليات والمعاهد التي يضعها في ترتيب الرغبات، حسب المجموع والتنسيق والمصاريف، لذا نستعرض مصاريف المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية، وفقا لتنسيق العام الدراسي 2023-2024، وموقع المعهد، إذ بلغت للفرقة الأولي بشعيبة نظم معلومات الأعمال 8240 جنيها، وشعبة المحاسبة والمراجعة 8240 جنيها، بما لا يقل عن 33 ساعة في العام.

شروط المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية

حدد المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية الشروط المطلوبة للقبول للعام الدراسي 2023-2024:

- يكون الطالب حاملاً لإحدى الشهادات التالية:

- شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية.

- الدبلوم التجاري نظام خمس سنوات وثلاث سنوات.

- الشهادات المعادلة بما فيهم الثانوية العربية والثانوية الأزهرية.

- دبلوم مبارك كول التجاري.

- دبلوم المعاهد الفنية والتجارية.

- دبلوم التلمذة الصناعية.

- يجب على الطالب تحديد الشعبة التي يرغب في الالتحاق بها عن طريق مكتب التنسيق.

- تقديم مستندات التقديم في المعهد بالإضافة إلى دفع المصروفات الدراسية.

مدة الدراسة بمعهد الدراسات المتطورة بالقطامية

وكشف مصدر بوزارة التعليم العالي، أن الطلاب الملتحقون بالمعهد العالي للدراسات المتطورة في القطامية، يدرسون لمدة أربعة سنوات، يحصلون بعدها على درجة البكالوريوس في التخصص الذي درسوه، لافتا إلى أن المعهد يعتمد على نظام الفصلين الدراسيين، وليس نظام الساعات المعتمدة.

وأشار إلى أن المعهد معتمد من وزارة التعليم العالي ويمكن القبول فيه من خلال مكتب التنسيق الحكومي، ويحصل الخريج من المعهد على درجة البكالوريوس في التجارة والمحاسبة أو البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية.