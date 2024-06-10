«الداخلية» تواصل عمليات تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة

واصلت بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية، تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وسط متابعة ميدانية من ضباط البعثة، لتوفير كل السبل لإنجاح منظومة التفويج، من خلال توفير حافلات حديثة ذات مواصفات متميزة ومجهزة، لنقلهم إلى مكة المكرمة.

كما حرصت بعثة الحج، على استقبال أفواج الحجاج بفنادق الإقامة وسط احتفالات مبهجة، حيث تتميز الفنادق بقربها من الحرم المكي الشريف، كما حرصت على تقديم كل الخدمات وسبل الراحة لهم.

وتتولى غرفة عمليات مكة المكرمة، متابعة أحوال الحجاج على مدار الساعة، وإزالة كل المعوقات التي تواجههم منذ قدومهم إلى الأراضي المقدسة، لحين الانتهاء من آداء مناسك الحج.

وتتضمن منظومة التيسيرات المقدمة للحجاج، عقد ندوات دينية بصفة دورية بفنادق إقامتهم، بحضور وعاظ وواعظات من وزارة الأوقاف، لتوعيتهم بآداء المناسك، والرد على استفساراتهم.

وأبدى الحجاج ارتياحا كبيرا عقب فترة الإقامة بالمدينة المنورة، وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية فى سبيل توفير كل أوجه الرعاية والاهتمام بهم أثناء أدائهم مناسك الحج.