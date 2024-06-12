«لو بتلبسه فترة طويلة».. 7 نصائح للتخلص من رائحة الحذاء الكريهة في الصيف

رائحة الأحذية الكريهة واحدة من المشكلات الشائعة التي تواجه كثيرين، لا سيما مع كثرة ارتداء الحذاء أو المشي لمسافات طويلة، وتزداد هذه المشكلة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وتعرق القدمين، فكيف يمكن مواجهة خلال فصل الصيف؟

التخلص من رائحة الحذاء الكريهة

حسب ما ورد على موقع «Tips and Tricks»، فإنه يمكن التخلص من رائحة الحذاء الكريهة من خلال اتباع النصائح والإرشادات التالية:

1- الحفاظ على نظافة قدميك

اغسل قدميك بانتظام: تأكد من غسل قدميك بالماء والصابون مرتين على الأقل يوميًا، لا سيما بعد ارتداء الحذاء لفترة طويلة.

جفف قدميك جيدًا: لا تهمل تجفيف قدميك جيدًا لا سيما بين الأصابع، لمنع تراكم الرطوبة التي تشجع نمو الفطريات المسببة للرائحة.

نظف حذائك بانتظام واتبع تعليمات العناية الخاصة بنوع حذائك.

استخدم فرشاة حذاء لتنظيف الأوساخ المتراكمة داخل الحذاء.

استبدل نعل الحذاء: إذا كان النعل متهالكًا أو متسخًا بشكل كبير، فقد يكون من الضروري استبداله.

2. التخلص من الرطوبة

استخدم مزيلات الرطوبة: ضع أكياسًا من السيليكا أو الفحم المنشط داخل الحذاء لامتصاص الرطوبة الزائدة.

رش بودرة الأطفال: رش كمية قليلة من بودرة الأطفال داخل الحذاء لـ امتصاص الرطوبة ومنع التعرق.

استخدم ورق النشاف: ضع أوراقًا من المناديل الورقية داخل الحذاء لامتصاص الرطوبة بعد الاستخدام.

3. استخدام المعطرات الطبيعية

صودا الخبز: ضع كوبًا من صودا الخبز داخل الحذاء واتركه طوال الليل لامتصاص الروائح الكريهة.

الخل الأبيض: امزج كميات متساوية من الماء والخل الأبيض في زجاجة رذاذ ورش الخليط داخل الحذاء، واتركه يجف في الهواء الطلق.

أكياس الشاي: ضع أكياس الشاي المستعملة داخل الحذاء لامتصاص الروائح الكريهة ومنع نمو البكتيريا.

الزيوت العطرية: ضع بضع قطرات من الزيوت العطرية مثل زيت شجرة الشاي أو زيت اللافندر على قطعة من القطن ووضعها داخل الحذاء.

4. تهوية الحذاء جيدا

اترك حذائك يتنفس: افتح حذائك بعد الاستخدام واتركه في مكان جيد التهوية ليجف تمامًا.

لا ترتدي نفس الحذاء يوميًا: تناوب بين ارتداء أحذية مختلفة لمنع تراكم العرق والرطوبة.

استخدم دعامات الأحذية: تساعد دعامات الأحذية على امتصاص العرق ومنع انزلاقه داخل الحذاء.

5. علاج المشكلات الطبية

استشر الطبيب: إذا كانت رائحة الحذاء الكريهة ناتجة عن مشكلة طبية مثل فطريات القدم أو فرط التعرق، فمن المهم استشارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب.

6. تجنُّب استخدام المواد الكيميائية

تجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية: مثل الكلور أو الأمونيا، لأنها قد تلحق الضرر بالحذاء وتزيد من تفاقم المشكلة.

7. اختيار نوع حذاء مناسب