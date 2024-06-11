عاجل: بتأشيرات فورية ورواتب مجزية.. 5 دول أوروبية وعربية تبحث عن عمالة مصرية

تفتح العديد من الدول حول العالم أبواب العمل للمصريين في مجموعة متنوعة من المجالات برواتب مجزية، مع توفير تأشيرات عمل بإجراءات مبسطة لسد النقص في العمالة، الذي تعاني منه تلك البلدان.

وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن» 5 دول حول العالم تطلب عمالة مصرية، وتأتي كالتالي:

ألمانيا تعلن عن حاجتها لعمال في 355 مهنة مختلفة

نقص اليد العاملة في عدة قطاعات حيوية يعتبر تحديًا كبيرًا للاقتصاد الألماني، حيث يواجه الخبازون في الأحياء والعيادات الطبية وورش إصلاح السيارات صعوبات في توظيف العمال، وفقًا لما ذكرته قناة «دويتشه فيله» الألمانية.

وكالة العمل الاتحادية أصدرت إحصائيات جديدة تسلط الضوء على نقص العمال المهرة في ألمانيا، ووفقًا لهذه البيانات، هناك 183 مهنة تواجه نقصًا كبيرًا في العمال المهرة، من بين مجموع 1200 مهنة محددة.

وبجانب الـ183 مهنة التي تعاني من نقص حاليًا، تُشير وكالة العمل الاتحادية إلى وجود 172 مجالًا آخر قد يواجه نقصًا في اليد العاملة في المستقبل القريب، يُظهر هذا التطور الواضح في هذه المجالات، ورغم أنه ليس حادًا بعد، إلا أنه قد يزداد سوءًا مستقبلاً، وتشمل هذه المجالات الموظفين المكتبيين، البائعين، وعمال المستودعات.

تركز ألمانيا حاليًا بشكل عاجل على إيجاد حلول لسد النقص الكبير في مجالات مثل طب الأسنان، والسائقين المحترفين، وعمال البنية التحتية، وتُشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن واحدًا من كل أربعة مهنيين عاطلين عن العمل، يبحث عن وظيفة في مهنة تعاني من نقص حاد في العمالة.

أمريكا براتب 1600 دولار

أعلنت شركة «Braintrust» الأمريكية البحث عن أشخاص للانضمام إلى فريقها كممثل لخدمة العملاء، كما سيكون هناك دور محوري في دعم إطلاق تطبيق مالي من خلال تقديم خدمة عملاء استثنائية عبر الدردشة المباشرة.

المسؤوليات:

تقديم خدمة عملاء ممتازة ودعم عبر التفاعلات في الدردشة المباشرة، بما في ذلك معالجة الاستفسارات وحل المشكلات وتوجيه المستخدمين في استخدام وظائف التطبيق المالي.

إظهار مهارات استثنائية في التعامل مع العملاء، مع التركيز على التعاطف والصبر والاحترافية، وضمان تجربة إيجابية للعملاء في جميع الأوقات.

استخدام النهج الموجه نحو التفاصيل لتقييم استفسارات المستخدمين ومشاكلهم، ومعالجتها بدقة، وتقديم حلول دقيقة في الوقت الفعلي من خلال التفاعل في الدردشة المباشرة.

تشمل فوائد العمل من المنزل وراتب شهري يبلغ 1600 دولار، بجانب حوافز، وتأمين صحي شامل.

كندا توفر فرص عمل براتب 3500 دولار كندي

ووفرت كندا فرص عمل في مجال الأمن، براتب شهري يبلغ 3500 دولار كندي، وتشمل الوظيفة تأمين صحي شامل وحوافز مالية مرتفعة، بالإضافة إلى تمويل كامل ومزايا أخرى.

سيتم دفع راتب يتراوح بين 25 دولارًا كنديًا في الساعة، وسيكون عدد ساعات العمل 35 ساعة في الأسبوع.

ويمكن التقديم عبر موقع «jobbank».

الإمارات

وتوفر الإمارات فرصًا للعمل تشمل تصاريح العمل وتذاكر السفر والإقامة، بالإضافة إلى رواتب شهرية مرتفعة وتأمين صحي وحوافز مجزية.

وتطلب الإمارات موظف مكتب استقبال للضيوف في أحد الفنادق الشهيرة، بمميزات (تصريح عمل، راتب تنافسي معفى من الضرائب، إقامة مجانية كاملة، إجازة سنوية مدفوعة الأجر، تذاكر إجازة زيارة الوطن مدفوعة الأجر).

فرصة عمل في السعودية

توفر السعودية تأشيرة عمل لوظيفة في فندق عالمي، تشمل تذاكر الطيران، الإقامة، وراتب شهري مرتفع، بالإضافة إلى ذلك، توفر الوظيفة تأمين صحي شامل وحوافز مالية مرتفعة.

وتطلب السعودية أخصائي تحسين تجربة الضيوف لفندق بالرياض.

ويؤدي أخصائي التعرف على الضيوف دورًا محوريًا في جهود عالمية لتعزيز معرفة الضيوف، وتقديم مستويات استثنائية من الخدمة البديهية لكل ضيف في كل إقامة وفي كل فندق.

تشمل الوظيفة في الفندق العديد من المميزات وهي (تصريح عمل في السعودية، راتب تنافسي معفى من الضرائب، مكافأة نهاية الخدمة، إقامة مجانية كاملة، إجازة سنوية مدفوعة الأجر، تذاكر إجازة زيارة الوطن مدفوعة الأجر).