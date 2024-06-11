ما هي درجة البرودة الصحيحة للثلاجة في ظل الحرارة المرتفعة؟.. انسي تلف الطعام

الثلاجة من أهم الأجهزة الأساسية في المنزل، ولابد من صيانتها بشكل دوري، لأنها المسؤولة عن حفظ الطعام وحمايته من أي بكتيريا، ولذلك يزيد استخدامها وأهميتها خلال فصل الصيف، من أجل الماء والعصائر التي يحتاجها الجميع، خاصةً خلال ارتفاع درجات الحرارة العالية تلك الأيام، لكن في بعض الأوقات يلاحظ البعض أنها درجة البرودة ليست جيدة، أو لا تقدر على حفظ الطعام، لذا نوضح درجة البرودة الصحيحة للثلاجة، وفقًا لما نشره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

ما هي درجة الحرارة المنلاسبة للثلاجة؟

ضبط درجة حرارة الثلاجة عند 4 درجات مئوية، ودرجة حرارة الفريزر عند 18 درجة مئوية، وللاستخدام اليومي والمشروبات يجب ضبط درجة حرارة الثلاجة بين 1.7 و 3.3 درجة مئوية أو بالقرب من درجة التجمد، لأن درجة الحرارة تساعد على إبطاء نمو البكتيريا ومنع تلف الطعام.

كما يجب ملاحظة الأجزاء المهمة في الثلاجة مثل الرف العلوي والسفلي وأدراج الثلاجة، لأنها تكون لها درجات حرارة مختلفة بشكل قليل حسب الأطعمة التي موجودة بها، ويفضل استخدام مقياس الحرارة ليتم فحص درجات الحرارة في تلك المناطق ، ويجب أن تكون درجة الحرارة في أرفف باب الثلاجة أعلى من درجة الحرارة في الجزء الخلفي.

ما هي درجة الحرارة المناسبة للفريزر؟

درجة الحرارة المثالية للفريزر هي - 18 درجة مئوية أو أقل، تساعد هذه الدرجة على إبقاء الطعام مجمدًا ومنع نمو البكتيريا والكائنات الدقيقة الأخرى التي يمكن أن تسبب الأمراض التي تنتقل عن طريق الطعام.

على الرغم من أن درجة الحرارة في الفريزر يجب أن تكون عند 18 درجة مئوية، والحفاظ على درجة الحرارة ثابتة قدر الإمكان طوال الوقت، وذلك لضمان بقاء الطعام مجمد وآمن للأكل.