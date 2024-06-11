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ساندرا بلوك ونيكول كيدمان تعودان لـ«Practical Magic» بعد 26 عاما

كتب:

نورهان نصرالله
11:20 ص | الثلاثاء 11 يونيو 2024
النجمة نيكول كيدمان

النجمة نيكول كيدمان

تتسعد شركة «وارنر برذرز» لتقديم جزء جديد من الفيلم الكلاسيكي «Practical Magic» الذي صدر عام 1998، وتجري الشركة محادثات حاليا مع ساندرا بلوك ونيكول كيدمان لإعادة تقديم شخصيتهما في الفيلم مرة أخرى.

سيقوم أكيفا جولدسمان بكتابة سيناريو الفيلم الجديد، ومن المتوقع أن تشاركان ساندرا بولوك ونيكول كيدمان بإنتاجه إلى جانب دينيس دي نوفي، وفقًا لموقع «فارايتي».

تفاصيل فيلم «Practical Magic»

وتدور أحداث فيلم «Practical Magic» حول الشقيقتين (سالي) و(جيليان) التي تنشأن في أسرة تمارس السحر، وتجدان أنفسهما في موقف صعب تضطران لاستخدام سحرهما لتدمير الروح الشريرة لصديق (جيليان) المسيء قبل أن تقتلهما، وهو من إخراج جريفين دن ومقتبس من رواية عام 1995 التي تحمل نفس الاسم للكاتبة أليس هوفمان.

حقق الفيلم 68.3 مليون دولار في جميع أنحاء العالم مقابل ميزانية قدرها 75 مليون دولار، لكنه اكتسب منذ ذلك الحين شهرة كبيرة.

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