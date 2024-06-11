بـ25 ألف جنيه.. اشتري شبكتك في عيد الأضحى

مع اقترب عيد الأضحى المبارك، تكثر في هذ الفترة الأفراح والهدايا، لذلك تشهد أسواق الصاغة المصرية حالة من الرواج في هذ الموسم، ونوضح لكم من خلال السطور التالية كيفية شراء شبكة بـ25 الف جنيه في العيد مع حالة الانخفاض الذي تشهدها أسعار الذهب، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

الوقت الحالي مناسب للشراء

وأكد «نجيب» في تصريح خاص لـ «الوطن» أنّ الوقت الحالي مناسب للشراء في ظل استقرار أسعار المعدن الأصفر، مضيفا أنه من المتوقع حدوث انتعاشة في سوق الذهب، خلال تلك الفترة، وبالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، نتيجة زيادة عدد حالات الزواج والخطبة في ذلك الوقت، كما أنّ من المتوقع استمرار استقرار أسعار الذهب.

شراء شبكة بـ25 ألف جنيه

وترصد لكم «الوطن» في السطور التالية تفاصيل شراء شبكة 25 الف جنيه في عيد الأضحى المبارك.

- خاتم 3 جرام: 9.300 جنيه

- محبس 3 جرام: 9.300 جنيه

- دبلة 2 جرام: 6.200 جنيه

أسعار الذهب اليوم

وكانت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11-6-2024 شهدت تراجعا خلال التعاملات الصباحية بقيمة 5 جنيهات، إذ سجل سعر الذهب عيار21 نحو 3115 جنيهًا للشراء و3100 جنيه للبيع.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24

الأكثر نقاء في الصاغة، 3560 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة، و3542 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

عن سعر جرام الذهب عيار 18، جاء بـ2670 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة، و2658 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1780جنيه للشراء بينما سجل 1778 جنيه للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل2077 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة، و2068 جنيهًا للبيع.