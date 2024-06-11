ندوات دينية يومية للحجاج حول أداء المناسك بصورة صحيحة

قالت سامية سامي، رئيس بعثة الحج السياحي، إنه حرصا على أداء الحجاج لمناسك الحج بصورة صحيحة، نسقت الوزارة مع وزارة الأوقاف المصرية على اصطحاب عدد من الأئمة والخطباء لمرافقة بعثة حجاج السياحة، لافتة إلى عقد عدد من الندوات التوعوية والدينية اليومية للحجاج بمقر إقامتهم بفنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك لتعريفهم بالمناسك والرد على كافة أسئلتهم واستفساراتهم الدينية لضمان صحة أداء مناسك الحج على الوجه الأكمل.

وأضافت إنه في إطار الدور الرقابي والتنظيمي لوزارة السياحة والآثار، قامت لجان بعثة الوزارة المتواجدة حاليًا في مكة المكرمة بمناطق (العزيزية - مسفلة وجبل عمر –شبيكة وجرول - أجياد)، بالمرور على مقار إقامة حجاج السياحة ومقابلة العديد منهم للاطمئنان عليهم عقب وصولهم إلى السعودية وقبل تصعيد الحجاج الى المشاعر المقدسة (منى – عرفات) لأداء مناسك الحج.

التأكد من التزام الشركات السياحية بالضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج

وأشارت رئيس بعثة الحج السياحي، إلى أنه جرى التأكد من التزام الشركات السياحية بالضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج السياحي لهذا العام، وكذلك التأكد من تنفيذ البرامج المتفق عليها مع حجاج السياحة، لافتة إلى مقابلة العديد من مشرفي الشركات المتواجدين في المملكة، والتأكيد عليهم بضرورة العمل على بذل قصارى الجهد لتوفير سبل الراحة للحجاج وتلبية طلباتهم والعمل على رعايتهم لحين عودتهم بسلام إلى أرض الوطن بعد الانتهاء من أداء المناسك.

تقديم كافة التسهيلات إلى الحجاج

وأشارت إلى إبلاغ حجاج السياحة بأن جميع أعضاء بعثة وزارة السياحة والآثار المتواجدة حاليا في خدمتهم، وأنهم متواجدين لتلقي أي استفسارات أو شكاوى لديهم، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات للحجاج وتوفير كافة سبل الراحة لهم وضمان تقديم خدمات متميزة لهم طوال فترة الحج، بجانب ضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير الموضوعة لضمان سلامة الحجاج.