«بيطري الشرقية» ينظم قافلة طبية مجانية بقرية سنجها.. رش 102 ماشية ضد الطفيليات

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إنه بالاشتراك مع جامعة الزقازيق، وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة، نظمت المديرية قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية بقرية سنجها التابعة لمركز ومدينة كفر صقر.

تقديم كل الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على المواطنين

وأشار متولي، إلى أنه شارك في القافلة البيطرية عدد كبير من القيادات التنفيذية والعلمية والشعبية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي وأطباء إدارة كفرصقر البيطرية ومدير وأطباء وحدة سنجها البيطرية، وكبار المربين بالقرية، وتم من خلالها تقديم كل الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

رش 102 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية

أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة قامت برش (102) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع (26) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وترقيم وتسجيل (10) رؤس ماشية بالمجان.

و أضاف مدير المديرية، أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية ،لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار- جاموس)، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي، لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض إنفلونزا الطيور.