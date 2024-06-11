«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملة بـ7 ملايين جنيه
كتب:
محمد بركات
01:04 م | الثلاثاء 11 يونيو 2024
وزارة الداخلية
أكدت وزارة الداخلية استمرار الضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه).