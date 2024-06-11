إحالة واقعة إصابة أطفال بطفح جلدي في مستشفى الواسطى ببني سويف للنيابة

كشفت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف، تفاصيل إصابة عدد من الأطفال المحجوزين بقسم الأطفال بمستشفى الواسطى المركزي، بحساسية وطفح جلدي، موضحة أنه جرى اتخاذ إجراءات فورية تجاههم، وتقديم كل الإسعافات والعلاج اللازم لهم، حتى الاطمئنان على سلامة وصحة الأطفال، ثم بدء خطوات للوقوف على أسباب تلك المشكلة.

تماثل الأطفال للشفاء

وأشارت سماح، خلال بيان صحفي على صفحة مديرية الصحة، إلى إبلاغ محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، فور العلم بالمشكلة منذ الساعات الأولى، بجانب إبلاغ غرفة عمليات وزارة الصحة، حيث كلف المحافظ بسرعة التعامل الفوري مع تداعياتها، والتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة للتعاون في التعامل مع الحالات، حتى تماثلهم للشفاء أو استقرار حالاتهم الصحية.

خروج 21 حالة بعد تحسن صحتهم

أكدت وكيل الوزارة، زيارتها مستشفى الواسطى المركزي شمال بني سويف لمتابعة سير العمل بالمستشفى وتفقد قسم الأطفال والاطمئنان على الحالات المحجوزة بالقسم، مشيرة إلى خروج 21 حالة بعد تحسن حالتهم الصحية، وفيما يخص الحالات المحولة للمستشفى الجامعي، فمن المقرر خروجهم غدا الأربعاء.

تقرير تفصيلي عن الواقعة

وأوضحت سماح، أنه تم الانتظار حتى إعداد تقرير تفصيلي عن الواقعة من خلال اللجنة الفنية المختصة التي كلف المحافظ بتشكيلها للوقوف على أسبابها، والاطمئنان على سلامة الأطفال والإجراءات الفورية التي تم اتخاذها حيال المشكلة، حيث تم عرض التقرير اليوم على المحافظ، والذي وجه بدراسته من الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، تمهيدًا لإحالة الملف بأكمله للنيابة للتحقيق فيه.