مصاريف معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون والأوراق المطلوبة

يقبل معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون، الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2024، من خلال مكتب التنسيق وما يعادلها من شهادات أخرى، كما يقبل المعهد التحويلات من الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة، وتكون مدة الدراسة به 4 سنوات، يدرس الطلاب به عدة مواد.

مصاريف معهد المعارف العالي للغات والترجمة

بلغت مصاريف معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون، الذي يمنح درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية، 3870 جنيهًا، كما أن مدة الدراسة في معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون 4 سنوات، وفقًا لما جاء على الموقع الرسمي للمعهد.

مواد الدراسة بمعهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون

وفيما يتعلق بمواد الدراسة بمعهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون، أوضح المعهد المواد الدراسية خلال مدة الدراسة على موقعه الإلكتروني، وجاءت كالتالي:

- الصوتيات.

- اللغويات.

- الشعر.

- النقد.

- المحادثات.

- اللغة العربية.

- اللغة الفرنسية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد المعارف العالي للغات والترجمة

حدد معهد المعارف العالي للغات والترجمة، عددًا من الأوراق المطلوبة للتقديم في المعهد، وهي:

- 2 شهادة ميلاد إلكتروني جديدة.

- صورة البطاقة الشخصية للطالب.

- استمارة 6 جند لكل المواليد أكبر من 2001 بالبطاقة مركز الشرطة التابع «ذكور».

- صورة رقم الجلوس.

- فايل بلاستيك.

- صورة شهاده الثانوية العامة «مع الاطلاع على الأصل».

- بطاقة الترشيح.

- استمارة 2 جند من منطقة التجنيد.

- 10 صور شخصية 4 في 6.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.